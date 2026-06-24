Troy Baker, Zoe Kravitz og Sadie Sink spiller hovedrollene i et nytt Netflix-spill Unhinged

Netflix har presentert sin nyeste oppslukende spillopplevelse, og det er et skrekk-spill kalt « Unhinged ». Spillet er utviklet av Night School Studios, som også står bak «Oxenfree», og har Zoe Kravitz i hovedrollen som Ava, en kvinne som er fanget inne i leilighetsbygget sitt under en orkan i kategori 5.

Hun blir veiledet av oss, spillerne, ved at vi bruker telefonene våre som kontrollere når vi skanner QR-koden på Netflix for å komme i gang med « Unhinged ». I spillet bruker Ava også telefonen sin som sin eneste livline, ettersom hun er i en samtale med sin beste venninne Claire, som har stemmen til Sadie Sink. Troy Baker er også med i spillet, der han spiller rollen som Ben.

Spillet er avhengig av dine reaksjoner i sanntid i Standard-modus, der du må sikre Avas overlevelse med dine reflekser. Det finnes også en Story-modus uten tidsbegrensning, men for de virkelig nervepirrende øyeblikkene er det sannsynligvis best å spille i standardmodus. Sjekk ut traileren for « Unhinged » nedenfor, og spill det via Netflix-kontoen din den 30. juni.