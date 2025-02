Trudeau presser på for handelssamtaler mellom Storbritannia og Canada etter press fra USA

HQ

Canadas statsminister Justin Trudeau ønsker å gjenopplive handelsforhandlingene med Storbritannia etter at en tidligere avtale kollapset på grunn av uenigheter om landbruk. Samtidig fortsetter USA å holde verden på pinebenken på grunn av tolltariffene, og de siste diskusjonene har fokusert på potensielle tollsatser mot EU. I denne sammenhengen ser Trudeau fornyede samtaler med Storbritannia som et strategisk grep for å redusere den økonomiske avhengigheten av naboen i sør.

De forrige forhandlingene brøt sammen på grunn av uenigheter om hormonbehandlet storfekjøtt og britisk osteeksport, men begge landene står nå overfor nye insentiver til å finne et felles grunnlag. Canadas ønske om å diversifisere handelen sammenfaller med den forestående ratifiseringen av Storbritannias handelsmedlemskap i Indo-Stillehavsområdet, samtidig som Storbritannia ønsker å ekspandere utenfor de europeiske markedene.

Politisk usikkerhet på begge sider, inkludert Canadas kommende valg og den nye Labour-regjeringens skiftende prioriteringer, kan imidlertid bremse fremdriften. Trudeaus regjering håper å kunne handle raskt og prioritere områder som kvanteinformatikk og kunstig intelligens for å modernisere handelsforbindelsene. Foreløpig gjenstår det å se hva resultatet av handelssamtalene blir.