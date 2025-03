Trudeau understreker suverenitet i samtaler med kong Charles

HQ

Canadas statsminister Justin Trudeau understreket at Canadas suverenitet fortsatt er hans høyeste prioritet da han gjorde seg klar til å møte kong Charles i London. Møtet kommer i kjølvannet av USAs president Donald Trumps fornyede forslag om at Canada bør slutte seg til USA som USAs 51. stat (via Reuters).

Trudeau avfeide ideen som politisk teater, men erkjente samtidig at dette er et følsomt tema, særlig med tanke på Canadas enorme naturressurser. I mellomtiden er kong Charles, som Canadas statsoverhode, vertskap for diskusjoner som i stor grad er symbolske, men som har betydning midt i skiftende geopolitiske narrativer.

Besøket kommer i kjølvannet av den britiske statsministeren Keir Starmers høyprofilerte invitasjon til Trump om et nytt statsbesøk, noe som ytterligere fletter sammen de politiske skjebnene til disse allierte nasjonene. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Canada navigerer i den delikate balansen mellom historiske bånd og nasjonal identitet.