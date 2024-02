True Detective: Night Country er den best anmeldte sesongen med seriens hittil dårligste episode

HQ

True Detective: Night Country er nå ferdig, og det ser ut til å ha vært en suksess for HBO Max. Med data fra Culture Crave kan vi se at sesongen er den mest sette og best anmeldte i serien så langt.

Den slår den fenomenale sesong 1 med 1 % på Rotten Tomatoes, med en vurdering på 92 %. Den har også 12,7 millioner visninger per episode i gjennomsnitt. Når det gjelder avslutningen, har True Detective: Night Country imidlertid vist seg å være svært kontroversiell.

Vi skal ikke gå inn på spoilere her, men i utgangspunktet ser det ut til at folk har veldig sterke følelser for finalen, og den ble den dårligst vurderte episoden av True Detective noensinne med 5,6 på IMDb. Så en rekordsesong alt i alt, men det er ikke helt noe å smile av.

Hvis du vil lese anmeldelsen vår, kan du gjøre det her.