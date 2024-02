True Detective sesong 5 bekreftet

HQ

Magnus delte sine tanker om True Detective: Night Country tidligere denne uken og var ganske fornøyd til tross for noen bratte opp- og nedturer. Ikke overraskende, ettersom denne fjerde sesongen av True Detective har vært veldig populær - til tross for at den har splittet fansen. Det gjør dagens kunngjøring desto mer interessant.

Warner Bros. bekrefter i en pressemelding at True Detective kommer tilbake med en femte sesong, og at Issa López skal lede prosjektet etter å ha skrevet og regissert Night Country. En relativ åpenbar kunngjøring, ettersom selskapet også bekrefter at sesong 4 var den mest sette i serien noensinne. Vi får imidlertid ikke vite noe om når sesong 5 har planlagt premiere, rollebesetningen eller handlingen, så vi får nøye oss med å vite at den kommer en gang i fremtiden.