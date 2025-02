Trump-administrasjonen frigjør 5,3 milliarder dollar i bistand, men det meste går til sikkerhet, ikke humanitære programmer

HQ

Trump-administrasjonen har frigjort 5,3 milliarder dollar i tidligere frossen bistand, men det store flertallet går til sikkerhets- og narkotikabekjempelsesprogrammer i stedet for humanitær hjelp, ifølge en fersk liste over unntak (via Reuters).

Mens militær bistand til Israel og Egypt raskt ble godkjent, har det vært få unntak for humanitære programmer. Finansieringslisten avslører at 4,1 milliarder dollar skal gå til våpensalg og militær bistand, noe som er i tråd med Trumps "America First"-strategi.

I mellomtiden har USAIDs programmer fått mindre enn 100 millioner dollar - bare en brøkdel av det årlige budsjettet de hadde før frysingen, og kritikerne hevder at det å sette humanitær innsats på sidelinjen til fordel for sikkerhet kan føre til langsiktig ustabilitet og migrasjonskriser.