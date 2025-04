HQ

Siste nytt om USA . I et trekk som gjenoppliver en av de mest splittende fortellingene om pandemien, har Donald Trumps Hvite hus lansert et nytt nettsted som gir et kinesisk laboratorium skylden for utbruddet av COVID-19. Ta en titt her.

Plattformen fordømmer også tidligere president Joe Biden, Verdens helseorganisasjon og Anthony Fauci, og fremstiller dem som ansvarlige for å ha håndtert krisen feil. Nettstedet tar et klart standpunkt mot strategier fra pandemitiden, som nedstengninger og maskepåbud.

I tillegg har Trump også bekreftet sin intensjon om å trekke USA ut av WHO, noe som har forsterket spliden med globale helseinstitusjoner. Mens CIA tidligere har antydet at det er sannsynlig, men usikkert, at smitten stammer fra et laboratorium, fortsetter Kina å avvise dette helt og holdent.