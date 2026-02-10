Trump-administrasjonen krever at 40 % av TSMCs produksjon skal foregå på amerikansk jord

HQ

Under en lokal taiwansk TV-sending ble spørsmålet om å flytte 40 % av TSMCs halvlederproduksjon til USA tatt opp.

Visestatsminister Cheng Li-Chiun uttalte at en slik flytting er "umulig", og at hun hadde forklart Trump-administrasjonen at det ikke er mulig å flytte et helt økosystem i forsyningskjeden, slik TSMC har brukt flere tiår på å bygge opp fra bunnen av.

TSMC er også bundet av rammeverket til den taiwanske regjeringen, som har lovet USA at nasjonale teknologiselskaper skal investere 250 milliarder dollar direkte, samtidig som regjeringen vil gi ytterligere 250 milliarder dollar til selskapene for ekspansjon i USA når det gjelder produksjonsanlegg. Hvor mye TSMC får ut av disse initiativene er ukjent, men det er rimelig å anta at det vil dreie seg om minst et tosifret beløp.

Kravet om å flytte 40 % av TSMC kommer fra et intervju med USAs handelsminister Howard Lutnick på CNBC i forrige måned. Til tross for at en handelsavtale nettopp var fremforhandlet, sa han rett ut at han ønsket at 40 % av hele leverandørkjeden for chip fra Taiwan skulle flyttes til USA - og det i løpet av Donald Trumps nåværende presidentperiode. Han uttalte at han ønsker å "hente disse halvlederne hjem", og kalte investeringen på 500 milliarder dollar for en "forskuddsbetaling". Dette er mest sannsynlig en måte for USA å omgå nasjonale taiwanske regler som forbyr chipfabrikker i andre land som eies av taiwanske selskaper, å produsere noe som ikke er minst to generasjoner gammelt.

TSMC har allerede brukt 65 milliarder dollar i amerikanske chipfabrikker, med ytterligere 165 milliarder dollar. Så langt har ikke en eneste analytiker vært i stand til å finne en gjennomførbar måte å gjennomføre en slik flytting på, både med hensyn til de høye kostnadene ved både flytting og drift i USA sammenlignet med Taiwan, det eksisterende dypt integrerte forsyningskjedesystemet og det faktum at USA rett og slett ikke har den kvalifiserte arbeidskraften som trengs.