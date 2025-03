Trump-administrasjonen kutter over 80 % av USAID-programmene

HQ

Trump-administrasjonen har rystet opp U.S. Agency for International Development (USAID) med en større restrukturering, og har fjernet mer enn 80 % av programmene etter en seks uker lang gjennomgang, sa utenriksminister Marco Rubio mandag (via Reuters).

Utenriksminister Marco Rubio avslørte at 5 200 kontrakter - til en samlet verdi av milliarder av dollar - ble avsluttet, og at hoveddelen av disse prosjektene ikke var i tråd med administrasjonens America First-politikk.

De gjenværende programmene, nå rundt 1000, vil bli administrert av utenriksdepartementet med strengere tilsyn og i samarbeid med Kongressen. Denne brå avgjørelsen har ført til et omfattende kaos, stanset operasjoner over hele verden og etterlatt mange uten livsnødvendig hjelp.

Noen humanitære arbeidere er fortsatt rystet over de uventede forstyrrelsene mens de venter på ytterligere instruksjoner om fremtiden for den globale nødhjelpsinnsatsen. Elon Musks DOGE spilte en rolle i prosessen, som han forsvarte som viktig for å effektivisere operasjonene.

Det oppsto imidlertid spenninger mellom Musk og Rubio om omfanget av kuttene i utenriksdepartementet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de gjenværende programmene vil klare seg under den nye ordningen.