Trump-administrasjonen lanserer en ny "selvutvisningsapp" for å håndtere ulovlig innvandring

I et nytt fremstøt for å forsterke sin harde linje mot ulovlig innvandring lanserte Trump-administrasjonen mandag en mobilapp som skal gjøre det lettere for innvandrere som for tiden oppholder seg i USA uten lovlig status, å forlate landet frivillig (via Reuters).

U.S. Customs and Border Protection's CBP Home-app gir en unik mulighet for enkeltpersoner til å signalisere sin intensjon om å forlate landet på sine egne vilkår, og potensielt unngå internering eller arrestasjon.

Sikkerhetsminister Kristi Noem forklarte at appen har som mål å gi papirløse innvandrere en sjanse til å deportere seg selv og eventuelt returnere til USA på lovlig vis i fremtiden.

Dette initiativet er det siste grepet i regjeringens pågående innsats for å bekjempe ulovlig innvandring, som blant annet omfatter et kommende regelverk som krever at innvandrere uten lovlig status må registrere seg hos de føderale myndighetene under trussel om bøter eller fengselsstraff.

Innføringen av denne appen markerer slutten på Biden-æraens CBP One-app, som gjorde det mulig for migranter å avtale tid for å be om innreise ved lovlige grenseoverganger - et program republikanerne kritiserte som en oppmuntring til massemigrasjon.