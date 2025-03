Trump-administrasjonen planlegger å oppheve ukraineres lovlige status i USA

HQ

I et nytt tiltak som vil endre kursen for tusenvis av ukrainske migranter, forbereder Trump-administrasjonen seg angivelig på å oppheve midlertidig lovlig status for opptil 240 000 personer som har flyktet fra den pågående konflikten med Russland, ifølge kilder (via Reuters).

Denne beslutningen, som kan tre i kraft så tidlig som i april, er en del av en bredere strategi for å avvikle ulike migrasjonsprogrammer som ble etablert under president Joe Bidens administrasjon. Disse programmene var utformet for å gi et trygt tilfluktssted for dem som flyktet fra vold i land som Ukraina, Afghanistan og flere latinamerikanske land.

Trump-administrasjonen har imidlertid tatt skritt for å frata mer enn 1,8 millioner migranter, deriblant ukrainere, deres legale status og utsette dem for en fremskyndet deportasjonsbehandling. Denne reverseringen står i sterk kontrast til Bidens innbydende holdning, og noen migranter blir etterlatt i limbo og frykter en usikker fremtid.