Trump-administrasjonen setter et rekordlavt tak for antall flyktninger neste år

USAs president Donald Trump har satt et rekordlavt tak for hvor mange flyktninger USA vil ta imot i løpet av det neste året. Den nye grensen blir på 7 500 flyktninger, og hvite sørafrikanere vil bli prioritert.

Dette er en blek sammenligning med tidligere president Joe Bidens tak på 125 000 flyktninger. Ifølge BBC ble det ikke gitt noen begrunnelse for kuttet, men Trump-kontoret bemerker at det var "begrunnet i humanitære hensyn eller på annen måte er i nasjonal interesse".

Den forrige rekorden for det laveste antallet tillatte flyktninger ble også satt av Trumps administrasjon i 2020, som satte et tak på 15 000. Trumps holdning til flyktninger har vakt kritikk fra flere hold. Administrerende direktør og president i Global Refuge, Krish O'Mara Vignarajah, sa at Trumps beslutning "ikke bare senker taket for inntak av flyktninger, den senker også vår moralske status."

Kritikerne mener at USA nå i praksis er stengt for dem som søker tilflukt, inkludert mennesker som står overfor potensiell skade i hjemlandet og de som flykter fra forfølgelse. Selv tidligere allierte opplever nå stengte porter når de søker et bedre liv i USA.