Trump-administrasjonen sparker påtalemyndigheter knyttet til tidligere etterforskninger

HQ

Trump-administrasjonen har tatt et nytt skritt i sin såkalte våpenopprydding. Få timer etter innsettelsen av presidenten utstedte Trump en presidentordre som tok sikte på å få slutt på bevæpningen av den føderale regjeringen. Kort tid etter ble flere advokater i justisdepartementet som var involvert i etterforskningen av presidenten, avskjediget. Disse tjenestemennene hadde spilt nøkkelroller i etterforskningen som avdekket påstått feilaktig håndtering av hemmeligstemplede dokumenter og forsøk på å omgjøre valget i 2020. Fungerende justisminister James McHenry forsvarte avskjedigelsene som et spørsmål om tillit, og hevdet at deres tidligere involvering i straffeforfølgelse av Trump gjorde dem uegnet til å gjennomføre hans agenda. Kritikere hevder imidlertid at dette undergraver tjenestemannsbeskyttelsen og skaper en urovekkende presedens for justisdepartementets uavhengighet. Presidentordren og de påfølgende tiltakene har ført til ny debatt om hvorvidt disse grepene fremmer ansvarlighet eller bare straffer opposisjon.

Hva synes du om situasjonen?

Shutterstock

Dette er en annonse: