Trump-administrasjonen stanser behandlingen av immigrantvisum for søkere fra 75 land

HQ

Trump-administrasjonen har beordret en tidsubestemt stans i behandlingen av immigrantvisum for personer fra 75 land, noe som innebærer en betydelig innstramming i tilgangen til lovlig migrasjon til USA. Stansen skal tre i kraft 21. januar, ifølge et telegram fra utenriksdepartementet som The Guardian har sett.

Amerikanske tjenestemenn sier at pausen gjelder søkere som anses å kunne bli en "offentlig byrde", noe som betyr at de kan være avhengige av offentlige ytelser for å dekke grunnleggende behov. I en uttalelse som ble lagt ut på sosiale medier, sa utenriksdepartementet at visumbehandlingen ville stanse for land der migrantene ble sagt å bruke velferdsordninger i det de kalte uakseptable mengder.

Administrasjonen sa at innvandringsstoppen ville bli opprettholdt inntil den kunne forsikre seg om at nye immigranter ikke ville utgjøre en økonomisk byrde for USAs skattebetalere. Blant de berørte landene er Brasil, Iran, Russland og Somalia, i tillegg til flere titalls andre land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Tiltaket kommer samtidig som Trump intensiverer sine innvandringstiltak i løpet av sin andre presidentperiode. Ifølge myndighetene har mer enn 100 000 visum blitt inndratt siden han tiltrådte, mens hundretusener av mennesker har blitt deportert eller har forlatt landet frivillig på grunn av den intensiverte håndhevelsen.