Trump-administrasjonen utreder sanksjonslettelser for Russland

Trump-administrasjonen legger i det stille grunnlaget for en potensiell tilbakeføring av sanksjonene mot Russland, noe som signaliserer et strategisk skifte med sikte på å omforme Washingtons forhold til Moskva, ifølge kilder (via Reuters).

Det hvite hus har instruert utenriks- og finansdepartementene om å utarbeide en liste over sanksjoner som kan oppheves, inkludert tiltak rettet mot russiske oligarker og bedrifter, som en del av bredere forhandlinger med Kreml.

Selv om slike interne politiske diskusjoner ikke er uvanlige, understreker timingen at det haster for administrasjonen å få til et gjennombrudd, etter de nylige møtene mellom amerikanske og russiske tjenestemenn i Saudi-Arabia og Tyrkia.

Trump har tidligere advart om økt press på Russland dersom landet nekter å forhandle, men de siste uttalelsene fra embetsmenn i administrasjonen tyder på en oppmykning, avhengig av Moskvas vilje til å delta i økonomiske og sikkerhetspolitiske samtaler.

Detaljene i hva Russland kan tilby USA til gjengjeld, er fortsatt uklare, og forslaget kan møte betydelig motstand i Kongressen, der skepsisen til Kreml fortsatt er høy.

I mellomtiden har Russland, som er ivrig etter å revitalisere økonomien, antydet et mulig økonomisk samarbeid, inkludert avtaler om sjeldne jordartsmetaller. Foreløpig gjenstår det å se hvor langt Trump-administrasjonen er villig til å gå i å gjenopprette båndene til Moskva.