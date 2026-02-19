Trump-administrasjonen utvider ICEs fullmakter til å holde flyktninger i varetekt

HQ

President Donald Trumps administrasjon har utvidet innvandringsmyndighetens myndighet til å internere lovlige flyktninger som venter på permanent oppholdstillatelse, ifølge et notat fra det amerikanske departementet for innenrikssikkerhet som er arkivert i en føderal domstol (via Reuters).

I henhold til direktivet må flyktninger returnere til myndighetene for "inspeksjon og undersøkelse" ett år etter at de har fått adgang til USA, det punktet der de i henhold til loven må søke om lovlig permanent oppholdstillatelse. Notatet gir amerikanske immigrasjons- og tollmyndigheter fullmakt til å holde personer i forvaring så lenge den nye screeningprosessen pågår, og beskriver tiltaket som nødvendig for å fremme offentlig sikkerhet og tilpasse prosedyrene til andre immigrasjonssøkere.

ICE // Shutterstock

Retningslinjene markerer et skifte fra en veiledning fra 2010, som sa at manglende permanent oppholdstillatelse ikke var grunnlag for internering eller utvisning. Flyktningorganisasjoner, deriblant HIAS, har kritisert tiltaket og advart om at det kan skade tusenvis av mennesker som har fått lovlig opphold etter å ha flyktet fra forfølgelse.

Utvidelsen kommer midt i en bredere innvandringsinnstramming som har ført til at antallet personer i ICE-arrest har økt kraftig siden Trump kom tilbake til makten. En føderal dommer i Minnesota blokkerte midlertidig en beslektet politikk i forrige måned, og avgjorde at innvandringsagenter sannsynligvis brøt føderale vedtekter ved å arrestere flyktninger for ytterligere...