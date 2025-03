Trump-administrasjonen utviser venezuelanere i strid med rettskjennelse

HQ

Trump-administrasjonen har utvist over 200 personer med tilknytning til et kriminelt nettverk i Venezuela, uten å ta hensyn til en rettslig kjennelse som er ment å stanse slike tiltak.

Regjeringen argumenterte med at en enkelt rettsavgjørelse har begrenset rett til å gripe inn i forhold til den nasjonale sikkerheten, og hevdet at utvisningen av disse personene var avgjørende for å motvirke det de beskrev som en eskalerende trussel som kan sammenlignes med en krigstilstand.

I kulissene uttrykte juridiske eksperter dyp bekymring for at det å omgå domstolens myndighet ikke bare undergraver den uavhengige rettsprosessen, men også skaper en presedens som kan undergrave langvarige demokratiske normer.

Samtidig har internasjonale observatører bemerket at operasjonen, som var preget av raske avganger med fly og påfølgende overføringer til utenlandske interneringsfasiliteter, har gitt næring til en debatt om grensene for presidentens makt i håndteringen av innvandrings- og sikkerhetssaker.