Trump-administrasjonen vurderer å tvinge Tencent til å selge seg ut av skaperne av Valorant og Fortnite

Den amerikanske regjeringen vurderer angivelig å tvinge teknologigiganten Tencent til å selge sine eierandeler i amerikanske videospillselskaper, med henvisning til nasjonale sikkerhetshensyn knyttet til tilgang til data om millioner av spillere i landet, ifølge dagens rapport i Financial Times.

Gjennomgangen går tilbake til den første Trump-administrasjonen gjennom CIFUS-komiteen for utenlandske investeringer og fortsatte under Biden, men det ser ut til at etatene ikke klarte å bli enige om hva som var den beste fremgangsmåten, der justisdepartementet foreslo en hardhendt tilnærming (som det nevnte nedsalget), mens finansdepartementet valgte en avbøtende tilnærming (f.eks. datasegregering).

Selv om Epic Games (Fortnite, Unreal Engine, Epic Games Store) og Turtle Rock (Back 4 Blood, Evolve, Left 4 Dead og nå et uannonsert prosjekt) har mindre eierandeler i Tencent, kan Riot Games (Valorant, League of Legends) bli hardt rammet av enhver form for tvangssalg.

Det er antydet at saken kan bli tatt opp på det neste møtet mellom Donald Trump og Xi Jinping.