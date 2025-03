Trump-administrasjonen vurderer omfattende innreiseforbud

HQ

Under vekten av økende gransking vurderer Trump-administrasjonen et omfattende innreiseforbud som kan begrense visumtilgangen for borgere fra 41 land, ifølge et internt notat (via Reuters).

Dette interne notatet skisserer et tredelt system med suspensjoner, der noen nasjoner står overfor fullstendig visumforbud og andre er underlagt delvise restriksjoner, avhengig av regjeringens samarbeid med USAs sikkerhetskrav.

Tiltaket er et ekko av de kontroversielle reiserestriksjonene fra Trumps første periode, og signaliserer en fornyet innsats mot innvandring. Foreløpig gjenstår det å se hvordan administrasjonen vil sluttføre og implementere disse tiltakene.