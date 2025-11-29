Trump advarer flyselskaper om å "holde seg unna Venezuela"

HQ

USAs president Donald Trump oppfordret lørdag flyselskapene til å unngå Venezuelas luftrom, og erklærte det " stengt i sin helhet" i et innlegg på sosiale medier som umiddelbart ga næring til spekulasjoner om et nært forestående amerikansk angrep.

Advarselen kom to dager etter at Trump antydet at han var forberedt på å iverksette operasjoner på venezuelansk jord for å slå til mot narkotikasmuglere. Selv om USA ikke har myndighet til å stenge en annen nasjons luftrom, vil budskapet sannsynligvis gjøre flyselskapene urolige, skape usikkerhet for reisende og øke presset på Nicolás Maduro, som Washington stempler som "narkoterrorist".

I et innlegg fra Mar-a-Lago ba Trump "flyselskaper, piloter, narkotikahandlere og menneskesmuglere" om å holde seg unna luftrommet over og rundt Venezuela. Til tross for erklæringen har amerikanske myndigheter ikke utstedt noe flyforbud, og den kommersielle trafikken fortsatte lørdag morgen.

Nicolás Maduro // Shutterstock

FAAs siste råd, som ble utstedt tidligere denne måneden, oppfordret flyselskapene til å "utvise forsiktighet" på grunn av økende spenninger og militær aktivitet i regionen.

Trumps kommentarer kommer samtidig som USA masserer sitt største militære nærvær i det sørlige Karibia på flere tiår under "Operasjon Southern Spear", en kampanje rettet mot påståtte narkotikasmuglingsfartøyer. Utplasseringen inkluderer USS Gerald R. Ford og dens angrepsgruppe, etter flere måneder med dødelige operasjoner til sjøs.

Torsdag signaliserte Trump en ny fase i kampanjen, og sa at USAs styrker ville begynne å handle "på land veldig snart", i uttalelser som ble tolket som en potensiell opptakt til angrep inne i Venezuela.

Maduro, som har vært under økende press siden det omstridte valget i fjor, anklager Washington for å planlegge å fjerne ham fra makten. Amerikanske myndigheter hevder at han leder "Cartel de los Soles", og har økt dusøren på ham til 50 millioner dollar.

Trump har likevel antydet muligheten for diplomati, og rapporter tyder på at de to lederne nylig diskuterte å arrangere et møte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.