Trump advarer Hamas om at de vil få "et helvete å betale" hvis de nekter å avvæpne etter Netanyahu-samtalene

Donald Trump advarte om at Hamas vil få "et helvete å betale" dersom de ikke avvæpner, etter et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu på Trumps residens Mar-a-Lago i Florida. Den amerikanske presidenten sa at avvæpning var en klar betingelse for våpenhvilen i Gaza, og la ansvaret for en ytterligere eskalering helt og holdent på den militante gruppen.

Ikke bekymret for noe av det Israel gjør

Trump avfeide bekymringene om Israels militære holdning og sa at han "ikke var bekymret for noe av det Israel gjør", og insisterte på at Israel hadde overholdt den eksisterende planen fullt ut. Han beskrev enhver diskusjon om israelsk tilbaketrekking av tropper som "et separat tema" som ville bli tatt opp senere.

Netanyahu benyttet besøket til å kunngjøre at Trump ville motta Israel-prisen, landets høyeste sivile utmerkelse, noe som markerer første gang den har blitt tildelt en ikke-israeler. Gesten understreket det tette politiske båndet mellom de to lederne, nå som presset øker for å få i gang den andre fasen av en skjør fredsavtale for Gaza.

De vil få et helvete å betale, og det ønsker vi ikke

sa Trump til journalister: "Hvis de ikke avvæpner slik de har gått med på (de har gått med på det), vil de få et helvete å betale for det, og det ønsker vi ikke, det er ikke det vi er ute etter. Men de må avvæpne innen en ganske kort tidsperiode."

Hamas, som har avvist full avvæpning, gjentok at de ikke ville gi fra seg våpnene sine så lenge israelske styrker forblir i Gaza. Den væpnede fløyen sa at palestinerne hadde rett til å forsvare seg "så lenge okkupasjonen fortsetter", til tross for USAs advarsler om alvorlige konsekvenser.