Trump advarer NATO mot en "svært dårlig fremtid" hvis allierte ikke hjelper til i Hormuzstredet

USAs president Donald Trump har advart om at NATO går en "svært dårlig" fremtid i møte dersom medlemslandene ikke hjelper USA med å sikre Hormuzstredet, den vitale maritime flaskehalsen for globale oljetransporter, ifølge et intervju publisert av Financial Times søndag. Trump understreket at nasjoner som drar nytte av vannveien har et ansvar for å bidra til å sikre den, midt i den pågående konflikten mellom USA og Israel og Iran.

Trump antydet også at hans kommende toppmøte med Kinas president Xi Jinping senere denne måneden kan bli utsatt, avhengig av Beijings vilje til å samarbeide om stredet. "Jeg mener at Kina også bør hjelpe til, fordi Kina får 90 % av sin olje fra stredet", sa han til FT, og bemerket at han ville foretrekke å få klarhet i Kinas holdning før han reiste. "Det er bare passende at folk som nyter godt av stredet, hjelper til med å sørge for at det ikke skjer noe galt der."

Uttalelsene kommer samtidig som USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng avsluttet den første av to dager med handelssamtaler i Paris, der målet var å dempe spenningene og forberede Trump-Xi-møtet i Beijing.