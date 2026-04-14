Trump advarer om at iranske fartøy som nærmer seg USAs blokade "vil bli eliminert umiddelbart"

USAs president Donald Trump har advart om at ethvert iransk "hurtigangrep"-fartøy som nærmer seg den nylig innførte amerikanske maritime blokaden, vil bli "umiddelbart eliminert", noe som signaliserer en ytterligere opptrapping av spenningen.

Advarselen kommer samtidig som Washington innfører restriksjoner på skip som ankommer og forlater Iran, som et ledd i en bredere innsats for å legge press på Teheran etter forhandlinger som har gått i stå. Trump sa at USA ikke ville tillate Iran å "ekstreme verden", med henvisning til landets kontroll over skipstrafikken i Hormuzstredet.

I et innlegg på Truth Social sa Trump at de gjenværende iranske marinekapasitetene (særlig mindre, hurtiggående fartøyer) ville bli angrepet hvis de kom i nærheten av amerikanske styrker. Han beskrev potensielle angrep som " raske og brutale", og trakk sammenligninger med tidligere amerikanske maritime operasjoner mot mistenkte kriminelle fartøyer.

Til tross for at Irans konvensjonelle marine har lidd store tap, har landet fortsatt asymmetriske kapasiteter gjennom revolusjonsgardens styrker, inkludert små angrepsbåter, miner og andre taktikker som er utformet for å forstyrre skipsfarten i regionen.

Advarselen kommer etter mislykkede samtaler mellom amerikanske og iranske tjenestemenn i Islamabad, noe som har skapt tvil om den skjøre våpenhvilen. Washington har gjentatt at de ikke vil akseptere noen avtale som tillater Iran å utvikle atomvåpen.