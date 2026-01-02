Trump advarer om at USA vil gripe inn hvis Iran dreper demonstranter: "Vi er klare til å gripe inn"

HQ

USAs president Donald Trump har kommet med en skarp advarsel til Iran, og erklærer at Washington er "klare til å gripe inn" dersom iranske myndigheter skader fredelige demonstranter. Advarselen kommer midt i en uke med omfattende demonstrasjoner over hele Iran, drevet frem av forverrede økonomiske forhold og et kraftig fall i verdien av rialen.

I et innlegg på Truth Social skrev Trump: "Hvis Iran skyter og dreper fredelige demonstranter med vold, slik de har for vane, vil USA komme dem til unnsetning." Han ga ikke ytterligere detaljer om hvilke tiltak USA kan komme til å iverksette.

Iranske myndigheter reagerte raskt. Ali Larijani, seniorrådgiver for Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei, advarte om at enhver innblanding fra USAs side ville destabilisere regionen og skade amerikanske interesser. "Trump bør vite at USAs innblanding i denne interne saken vil destabilisere hele regionen og ødelegge USAs interesser", sa Larijani.

Urolighetene begynte i Teheran blant butikkeiere som var sinte over den fallende valutaen, og spredte seg raskt til studenter og andre byer, med slagord mot Irans prestestyre. Mange demonstranter krever at Khameneis styre skal opphøre, mens noen tar til orde for en tilbakevending til monarkiet. Irans president Masoud Pezeshkian sa at han ville lytte til innbyggernes "legitime krav", men landets riksadvokat advarte om at ethvert forsøk på å skape ustabilitet ville bli møtt med et "avgjørende svar".