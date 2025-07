Trump advarer om ytterligere 10 % toll på BRICS-landene når lederne møtes i Brasil

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump har truet med å innføre høyere tollsatser mot land som støtter BRICS-blokken, og kalte deres holdninger "antiamerikanske" i et innlegg på Truth Social, etter at de innledet et stort toppmøte i Brasil på søndag.

USAs president Donald Trump på Truth Social: "Ethvert land som slutter seg til BRICS-blokkens anti-amerikanske politikk, vil bli ilagt en TILLEGGSTOLL på 10 %. Det vil ikke være noen unntak fra denne politikken. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken!"

Uttalelsen sammenfaller med åpningen av BRICS-toppmøtet, der lederne la vekt på å reformere globale institusjoner og motstå unilateralisme. Lula da Silva sammenlignet BRICS med de alliansefrie landene under den kalde krigen, mens medlemmene fordømte den økende proteksjonismen.