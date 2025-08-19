Trump advarer Putin om at han kan motsette seg fredsavtale i Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump har antydet at Vladimir Putin kanskje ikke er villig til å inngå en fredsavtale om Ukraina, og advarer om at en slik motvilje kan sette den russiske lederen i en vanskelig posisjon.

"Vi kommer til å finne ut mer om president Putin i løpet av de neste par ukene... Det er mulig at han ikke ønsker å inngå en avtale", sa Trump, som tidligere har advart om ytterligere sanksjoner mot Russland og land som kjøper russisk olje, dersom Putin ikke går inn for fred.



Etter et toppmøte i Washington med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa USAs president Donald Trump at han forventet klarhet i Moskvas intensjoner i løpet av de kommende ukene, samtidig som han igjen utelukket amerikanske tropper på ukrainsk jord.

Zelenskij hyllet samtalene som et skritt fremover, men analytikere bemerket at sikkerhetsgarantiene fortsatt er vage, og at kampene på bakken ikke viser tegn til å avta. Med europeiske ledere som stiller seg bak Kiev, og Russland som trapper opp sine angrep, er veien til fred fortsatt usikker.