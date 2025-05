Trump advarer Putin om opptrapping og vurderer ytterligere sanksjoner

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Søndag reagerte USAs president Donald Trump skarpt på Russlands mest intense luftoffensiv i Ukraina, og beskrev Vladimir Putins handlinger som irrasjonelle og stadig mer aggressive.

Han antydet at Kreml nå kan komme til å forsøke å kontrollere hele Ukraina, og sa at USA vurderer nye sanksjoner som svar på dette. Samtidig kritiserte Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, som han beskyldte for å forverre spenningen med sin retorikk.