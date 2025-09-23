Trump advarer Russland og støtter Israel i FN-tale

HQ

Mange har ventet på hva Trump ville si i denne FN-talen. Nå, i en flammende opptreden foran FNs generalforsamling, sa Trump mange ting. Først og fremst advarte han Moskva om omfattende økonomiske tiltak dersom landet ikke tar grep for å få slutt på konflikten i Ukraina, samtidig som han oppfordret europeiske partnere til å ta i bruk de samme tiltakene. Samtidig avviste han kravet om en palestinsk stat og stilte seg helt på Israels side, og han krevde en umiddelbar avtale i Gaza knyttet til frigivelsen av gisler. Trump kritiserte også den globale migrasjonspolitikken, som han beskrev som en trussel mot stabiliteten, og avviste det internasjonale klimaarbeidet, som han kalte en misforstått prioritering. Hans uttalelser markerte en tilbakevending til den konfronterende tonen fra hans første presidentperiode, og signaliserte et skarpere brudd med den multilaterale agendaen som mange verdensledere hadde håpet å se. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!