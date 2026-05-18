Trump advarte mot "revolusjon" i USA hvis Iran-krigen fortsetter

HQ

USAs president Donald Trump er kanskje ikke så opptatt av å få slutt på krigen i Iran, men det antas at han kan stå overfor en "revolusjon" hvis han fortsetter konflikten. Det mener i hvert fall den tidligere allierte Marjorie Taylor Greene, som sier at Trump sannsynligvis vil møte stor motstand hvis amerikanske støvler kommer på bakken.

Dette er ikke akkurat overraskende, men ifølge Sky News virker det likevel ikke som om Trump mener at det er han som bør gi seg i det hele tatt. Han sa at iranerne "bør komme seg av gårde, RASKT, ellers blir det ikke noe igjen av dem", i et innlegg på Truth Social nylig. Det antas at Trump også snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i løpet av helgen.

Det er nå 80 dager siden Iran-krigen startet, og selv om det har vært gjort forsøk på å få en slutt på konflikten, ser det ikke ut til at noen av partene er villige til å gi seg på vilkårene. En våpenhvile ble kunngjort i april, men stadige trusler fra amerikansk side har gjort det klart at det i beste fall dreier seg om en midlertidig våpenhvile.

Presidenten som gikk til valg på at det ikke skulle bli flere kriger, viser at han liker kriger, og det ser ut til at hans politiske støtte snart kan forsvinne hvis han trapper opp Iran-konflikten ytterligere.