HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag kritiserte Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskij for å avvise territorielle innrømmelser, særlig når det gjelder Krim, og hevdet at en slik rigiditet hindrer muligheten for fred.

Mens USA og europeiske tjenestemenn kjemper for å få i stand en skjør våpenhvileavtale, som er i ferd med å gå i oppløsning, har USAs president Donald Trump antydet at Ukrainas kompromissløse holdning til Krim er med på å trekke krigen unødig i langdrag.

Samtalene i London fortsatte uten nøkkelpersoner, noe som kastet en skygge over troverdigheten til forhandlingene. I mellomtiden fortsetter de dødelige angrepene langs fronten, mens Ukraina fortsatt står fast på å forsvare sin suverenitet, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.