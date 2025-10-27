Trump ankommer Japan for neste stopp på Asiaturneen

HQ

USAs president Donald Trump lander i Tokyo mandag, med mål om å utvide rekken av handelsavtaler i Asia samtidig som han forbereder seg til møter senere denne uken. Dette er hans lengste utenlandsreise siden han tiltrådte i januar. Etter å ha inngått avtaler med flere sørøstasiatiske land skal Trump møte japanske ledere for å diskutere investeringer og forsvarssamarbeid, før han setter kursen mot Sør-Korea og Kina.