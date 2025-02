HQ

I et intervju med Fox News nylig hevet USAs president Donald Trump øyenbrynene ved å antyde at Ukraina "kanskje blir russisk en dag", og ved å si at han har krevd en avtale med Kiev om sjeldne mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar for å dekke kostnadene ved USAs støtte "slik at vi ikke ser dumme ut" mens fredsforhandlingene fortsetter midt i den pågående krigen med Russland.

Trump, som presser på for å få en slutt på den nesten tre år lange konflikten, diskuterte potensialet for en avtale, og uttalte at Ukraina til slutt kan bli en del av Russland eller ikke, avhengig av fremtidige forhandlinger. Han gjorde det også klart at USA forventer å få noe igjen for sin betydelige bistand til Ukraina, inkludert et forslag om å motta verdifulle naturressurser, som sjeldne jordartsmetaller, fra Kiev.

Med høy spenning sender Trump sin spesialutsending, Keith Kellogg, til Ukraina for å utforske potensielle fredsforslag. Samtidig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som forbereder seg til et møte med visepresident JD Vance på den kommende sikkerhetskonferansen i München, understreket behovet for sikkerhetsgarantier fra Washington i enhver avtale med Russland. Foreløpig gjenstår det å se om Trump kan forhandle frem en avtale som vil føre til varig fred.