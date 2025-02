HQ

I en ny vri har president Donald Trump antydet at Ukraina selv kunne ha unngått krig med Russland dersom landet hadde inngått en avtale tidligere, i stedet for å bli holdt utenfor de nylige fredssamtalene mellom USA og Russland.

I en tale fra Mar-a-Lago uttrykte han skuffelse over at Ukrainas president Volodymyr Zelenskij hadde klaget over at landet hans ble holdt utenfor, og hevdet at forhandlingene burde ha funnet sted lenge før invasjonen.

Trump antydet også et potensielt møte med Russlands president Vladimir Putin før måneden er omme, noe som har fått europeiske ledere til å bli stadig mer urolige for hans diplomatiske strategi.

I mellomtiden har Zelenskij, som er under press for å avholde valg midt i unntakstilstanden, slått tilbake mot påstandene om synkende oppslutning, og insistert på at Ukraina fortsatt står samlet i kampen mot Russland.

Bekymringen øker for at Trumps fredsmekling kan komme til å gå på bekostning av for store innrømmelser til Moskva, til tross for at han insisterer på at hans eneste mål er å få slutt på krigen. Inntil videre gjenstår det å se hvordan disse forhandlingene vil endre maktbalansen i Europa.