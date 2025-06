Trump antyder et mulig israelsk angrep på Iran i en tid med fornyet atomspenning

HQ

Siste nytt om USA og Iran . USAs president Donald Trump sa torsdag at et israelsk angrep på Iran "meget vel kan skje", selv om han understreket behovet for å unngå eskalering og søke en diplomatisk løsning.

Du er kanskje interessert i :



Uttalelsene kommer samtidig som Washington og Teheran forbereder seg på en ny runde med atomsamtaler, etter at FN har slått fast at Iran bryter ikke-spredningsforpliktelsene. Markedet har allerede reagert på usikkerheten etter hvert som den regionale frykten og de militære forberedelsene øker.