Trump antyder mulig benådning av Ghislaine Maxwell Han nevner også at Sean "Diddy" Combs har bedt om det samme etter sin nylige domfellelse.

HQ Trump har antydet at han kan vurdere å benåde Ghislaine Maxwell, den dømte medarbeideren til Jeffrey Epstein, samtidig som han avslører at entertaineren Sean "Diddy" Combs har bedt om det samme etter sin nylige domfellelse. Kort tid etter at Høyesterett avviste Ghislaine Maxwells endelige anke (og dermed sørget for at den lange fengselsstraffen hennes blir stående med mindre den omgjøres av en benådning fra presidenten), sa Trump at han ville vurdere saken med justisdepartementet. Presidenten erkjente også at mange har bedt ham om å gripe inn, og pekte på de potensielle politiske implikasjonene av å benåde personer som er knyttet til høyprofilerte straffesaker. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell // Shutterstock