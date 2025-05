Trump antyder nytt F-55-kampfly og superoppgradering av F-22

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump antydet torsdag at USA vurderer to store militære flyprosjekter: et nytt tomotors F-55-kampfly og en betydelig oppgradert versjon av F-22 Raptor, kalt F-22 Super.

Uttalelsene kom under et forretningsmøte i Doha, kort tid etter at Boeing sikret seg kontrakten på F-47, som skal erstatte F-22. Lockheed Martin ble satt på sidelinjen i den avtalen, men ser nå ut til å være ivrige etter å satse på oppgraderte design basert på tidligere teknologier.