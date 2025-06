Trump åpner for å bombe Iran igjen på grunn av atomvåpenbekymringer USAs president signaliserer at han er klar for ytterligere militære aksjoner dersom Irans anrikning av uran utgjør en trussel.

HQ Siste nytt om Israel og Iran . Trump har uttalt at han vil vurdere å bombe Iran igjen om nødvendig. "Ja, uten tvil, absolutt", svarte Trump da han ble spurt om muligheten for nye bombinger av iranske atomanlegg om nødvendig.



Under en pressekonferanse bekreftet han sin støtte til internasjonale inspeksjoner av tidligere målrettede iranske anlegg og nedtonet Irans kjernefysiske ambisjoner etter USAs og Israels nylige raid. Mens Irans parlament forsøker å blokkere inspektørene (du kan lese mer her), hevdet Trump at de bombede anleggene var alvorlig skadet. NATIONAL HARBOR, MD, USA - 24. februar 2024: Donald Trump taler på et arrangement om sin plan for å slå den nåværende presidenten Joe Biden i november // Shutterstock