Trump applauderer gisselfrigjøringen og støtter Israel i beslutningen om våpenhvile

President Donald Trump feiret lørdag løslatelsen av tre gisler fra Hamas, deriblant en israelsk amerikaner, og gjorde det samtidig klart at det er Israel som vil avgjøre skjebnen til den skjøre våpenhvilen.

I et innlegg på Truth Social skrev han at gislene "ser ut til å være i god form", og satte løslatelsen i kontrast til Hamas' tidligere påstander om at ingen flere fanger ville bli frigitt.

Han understreket også at Israel står overfor en avgjørende avgjørelse når det gjelder den fastsatte fristen for ytterligere gisselutgivelser, og at USA vil støtte Israels handlinger fullt ut. Den siste utvekslingen omfattet tre israelske gisler i bytte mot 369 palestinske fanger, hvorav noen soner livstidsdommer.

Den midlertidige våpenhvilen har blitt satt på prøve gjentatte ganger, og Hamas har beskyldt Israel for brudd, mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu har advart om at kampene vil bli gjenopptatt dersom gislene ikke blir løslatt som avtalt. Selv om Hamas bekreftet at de ville gjennomføre den siste løslatelsen, og alt gikk som planlagt, er det fortsatt usikkert om flere fanger vil bli frigitt eller om kampene vil blusse opp igjen.