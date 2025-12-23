Trump avduker slagskip i "Trump-klassen" i et forsøk på å utvide sjømakten som en del av "Golden Fleet"

HQ

Mandag kunngjorde president Donald Trump planene om å bygge en ny klasse slagskip, kalt "Trump-klassen", og sa at fartøyene ville bli større, raskere og langt kraftigere enn noen krigsskip som USA tidligere har hatt i drift.

Slagskip i "Trump-klassen"

I en tale i Palm Beach, Florida, sa Trump at programmet ville begynne med to slagskip som en del av en utvidet "Golden Fleet", med et langsiktig mål om å bygge mellom 20 og 25 fartøyer for å styrke USAs sjømakt.

Den amerikanske marineministeren John Phelan sa at prosjektet ville resultere i mer ildkraft og tonnasje under bygging enn noen gang tidligere i historien. Han la til at deler av skipene ville bli produsert i alle de 50 delstatene, noe som gjør initiativet til både et militært og industrielt fremstøt.

Som en del av "Golden Fleet"

Ifølge Phelan vil slagskipene ha de største kanonene som noensinne har vært montert på amerikanske krigsskip, og de vil være utstyrt med atombevæpnede, sjøgående kryssermissiler. Det første fartøyet forventes å bli døpt USS Defiant.

Trump sa også at "Golden Fleet-planen" inkluderer en utvidelse av andre marinefartøyer, for eksempel en ny klasse av mindre og mer smidige fregatter, ettersom administrasjonen ønsker å styrke den amerikanske dominansen til sjøs. For mer informasjon kan du se videoen nedenfor.