Trump avslører tilfeldig hvor mange atomvåpen Nord-Korea har

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Man går ikke glipp av mye når det gjelder Trump. På en tilfeldig pressekonferanse kan han fortelle verden hvor mange atomvåpen Nord-Korea har til rådighet. I et klipp som har sirkulert på sosiale medier, røper Trump at Kim Jong Un har 57 atomvåpen i Nord-Korea, noe som er syv flere enn estimatet fra Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN).

Som Newsmax’ «National Report» har fanget opp, var Trump i ferd med å rose bygningsarbeiderne på helikopterplassen ved Det hvite hus, da han ble spurt av pressen om han har utvekslet håndskrevne brev med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. «Det kan jeg ikke fortelle dere. Men jeg kommer godt overens med ham. Og vet dere hva? Det at jeg kommer godt overens med ham, er en god ting. Det er ikke noe dårlig. Han har 57 svært kraftige atomvåpen,» sa Trump.

«De burde aldri ha tillatt det. Hvis jeg var president, ville jeg ikke ha tillatt det,» la Trump til, og avsluttet med å si at han heller ikke vil tillate at Iran skaffer seg et atomvåpen.

57 atomstridshoder kan høres ut som mye, men det er en dråpe i havet sammenlignet med de over 12 000 som ifølge ICAN finnes over hele verden. De fleste av dem er i USA og Russland, og begge landene har over 5000 atomvåpen til rådighet.