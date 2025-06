Trump avslutter samtalen med Musk midt i en voksende konflikt

HQ

Siste nytt om USA . Vi vet nå at USAs president Trump har avvist enhver intensjon om å snakke med Elon Musk, ettersom spenningen øker mellom de to på grunn av en omstridt skattereformpakke (som du kan lese mer om her).

Til tross for tidligere forhåpninger fra Det hvite hus om en forsoningssamtale, gjorde Trump det klart at han distanserer seg fra teknologimilliardæren, som har vært åpent kritisk til lovforslaget. Følg med for å få vite mer om det offentlige bruddet, som nå forsterkes i sosiale medier.