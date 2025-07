Trump avviser Musks nye politiske parti som "latterlig"

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump har skarpt kritisert Elon Musks plan om å lansere en ny politisk bevegelse, kalt initiativet "latterlig" og bekreftet sin tro på topartisystemet (les mer om Musks plan her).

"Jeg synes det er latterlig å starte et tredje parti. Vi har en enorm suksess med det republikanske partiet. Demokratene har gått seg vill, men det har alltid vært et topartisystem, og jeg tror det å starte et tredje parti bare bidrar til forvirring", sa Trump til journalister.

Han stilte også spørsmål ved om det var riktig å ha nominert en Musk-medarbeider til å lede NASA, med henvisning til potensielle interessekonflikter. Spenningen følger Musks løfte om å utfordre Trump og Trumps nylige signering av et lovforslag som begrenser insentiver for grønn energi.