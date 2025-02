Trump avviser Starmers krav om sikkerhetsløfte for Ukraina

HQ

I et møte i Det hvite hus avfeide Trump Starmers krav om et sterkere amerikansk sikkerhetsengasjement overfor Ukraina, og la i stedet vekt på en handelsavtale om mineraler som det viktigste forsvaret mot russisk aggresjon (via Reuters).

Mens Starmer ba om forsikringer om at USA ville gi konkret militær støtte til Kiev, argumenterte Trump for at økonomisk engasjement var den beste formen for støtte, og antydet at amerikanske forretningsinteresser naturlig nok ville holde Ukraina sikkert.

De to lederne diskuterte også handel, der Trump uttrykte bekymring for EUs politikk, særlig når det gjaldt tollsatser og handelsubalanser, mens Starmer forsvarte Storbritannias økonomiske forhold til USA.

I mellomtiden er det ventet at Trumps kommende møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy vil sluttføre en mineralavtale som, til tross for sine økonomiske fordeler, ikke inneholder noen eksplisitte sikkerhetsgarantier.

Etter hvert som spenningen øker i Europa, signaliserte Starmer at Storbritannia kan komme til å styrke sine egne forsvarsforpliktelser overfor Ukraina, men Trump forble uforpliktende. Inntil videre gjenstår det å se om de økonomiske båndene vil være et tilstrekkelig avskrekkende middel mot ytterligere russisk aggresjon.