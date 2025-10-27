Trump avviser visepresidentkandidatur som "for søtt", men lar døren stå åpen for en tredje periode som president

HQ

Trump sa mandag at han ikke kommer til å stille som visepresidentkandidat ved valget i 2028, og kalte ideen "for søt", men utelukket ikke muligheten for en tredje presidentperiode, noe som fortsetter å gi næring til spekulasjoner og konstitusjonell debatt.

I en tale til journalister om bord på Air Force One på vei fra Malaysia til Tokyo, tok Trump opp forslag om at han kunne komme tilbake til Det hvite hus gjennom et visepresidentkandidatur. "Det ville jeg ha lov til å gjøre", sa han.

Etter å ha tenkt seg om i noen sekunder, avviste han tanken. "Jeg ville ikke gjort det. Jeg synes det er for søtt. Ja, jeg ville utelukket det fordi det er for søtt. Jeg tror ikke folk ville likt det. Det er ikke, det ville ikke vært riktig."

Den amerikanske grunnlovens 22. grunnlovstillegg begrenser eksplisitt presidenters valgperiode til to, mens det 12. grunnlovstillegget hindrer alle som ikke er valgbare til presidentembetet, i å bli visepresident.

Trumps allierte, deriblant den tidligere strategen Steve Bannon, har likevel lansert juridiske og politiske løsninger for å forlenge Trumps mandatperiode, til tross for at mange grunnlovsforskere avviser slike forslag.

"Jeg vil gjerne gjøre det. Jeg har mine beste tall noensinne," sa Trump da han ble spurt om å søke en tredje periode. På spørsmål om han utelukket det, svarte Trump tvetydig: "Om jeg ikke utelukker det? Jeg mener at du må fortelle meg det."

Presidenten roste også sin medkandidat, visepresident JD Vance, og utenriksminister Marco Rubio, og kalte dem "flotte mennesker" og et "ustoppelig" potensielt team for 2028. "Jeg tror at hvis de noen gang dannet en gruppe, ville den være ustoppelig", sa Trump.

USAs president Donald Trumps uttalelser har ytterligere komplisert det republikanske partiets utsikter for 2028, ettersom flere personer i hans omkrets antyder scenarier der Trump kan forbli en sentral kraft i amerikansk politikk.

I et nylig intervju med The Economist sa Bannon at det fantes en "plan" for å omgå toperiodersgrensen, og hevdet at Trumps fortsatte lederskap var "et instrument for guddommelig vilje".