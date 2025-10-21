Trump begynner å rive deler av Det hvite hus for å bygge en ny ballsal Byggingen av en ny ballsal i østfløyen møter skarp kritikk på grunn av kostnader og symbolikk.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at arbeidet med å rive deler av østfløyen i Det hvite hus for å gjøre plass til en ny ballsal for presidenten, et prosjekt til 250 millioner dollar som Trump personlig har gått i bresjen for. Den delvise rivingen har utløst voldsomme reaksjoner på nettet og i politiske kretser, og mange kaller det en forfengelig endring av et nasjonalt landemerke. Det hvite hus har ikke kommentert renoveringen, som Trump sier vil bli privat finansiert av allierte og donorer. Bilder som viser deler av østfløyen som er revet ned, har fått stor spredning, noe som har intensivert debatten om hensiktsmessigheten av et så overdådig tilbygg under en nedstengning av statsapparatet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go! Det hvite hus (Washington, D.C., USA) // Shutterstock