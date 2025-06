Trump bekrefter ny Kina-avtale om sjeldne jordarter og studenttilgang

HQ

Siste nytt om USA og Kina . President Donald Trump har kunngjort et nytt rammeverk for handel med Kina som innebærer at Beijing gjenopptar forsendelser av sjeldne jordartsmetaller, samtidig som USA åpner universitetene sine for kinesiske studenter.



Avtalen, som fortsatt venter på endelig godkjenning fra begge lederne, kommer etter langvarige forhandlinger og tar sikte på å balansere tollsatsene og redusere eksportrestriksjonene. Selv om myndighetene beskriver avtalen som et skritt fremover, er det fortsatt store spenninger knyttet til teknologi og handel.