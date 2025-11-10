Trump benåder dusinvis av allierte som er anklaget for å ha forsøkt å velte valget i 2020

HQ

President Donald Trump har benådet Rudy Giuliani, Sidney Powell og dusinvis av andre allierte som er anklaget for å ha forsøkt å velte valget i 2020, noe som i stor grad er symbolsk, ettersom presidentens benådninger ikke påvirker saker på delstatsnivå.

Trump sa at handlingen ville gjøre slutt på "en alvorlig nasjonal urettferdighet" og bidra til å "fortsette prosessen med nasjonal forsoning", ifølge en proklamasjon delt på X av Ed Martin, som leder departementets våpeniseringsgruppe.

77 personer innvilget føderal benådning

Listen inkluderer blant annet Mark Meadows, Jeffrey Clark, Christina Bobb, John Eastman, Boris Epshteyn og Kenneth Chesebro. Benådningen gjelder ikke Trump selv.

Føderale påtalemyndigheter hadde etterforsket forsøk på å sende inn alternative lister med valgmenn i 2020, men siktet aldri Trumps team. En separat føderal sak mot Trump ble henlagt i fjor etter at han vant valget i 2024, med henvisning til justisdepartementets policy mot å straffeforfølge en sittende president.

Delstatsetterforskninger i Arizona, Georgia, Wisconsin og Nevada fortsetter å følge sine egne juridiske veier, med noen siktelser innlevert og andre henlagt. Talskvinne for Det hvite hus, Karoline Leavitt, forsvarte benådningene og sa at det å utfordre valgresultater "er en hjørnestein i demokratiet".