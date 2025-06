Trump benekter at G7-exit var knyttet til våpenhvileforhandlinger mellom Israel og Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Donald Trump har avvist at hans tidlige exit fra G7-toppmøtet i Canada var relatert til et amerikansk tilbud om å megle fred mellom Israel og Iran, og har dermed imøtegått uttalelser fra Frankrikes president Emmanuel Macron.



Her er hva Trump uttalte på sin Truth Social-plattform da han forlot G7-toppmøtet i Canada for å dra til Washington: Macron "sa feilaktig at jeg forlot G7-toppmøtet i Canada for å dra tilbake til Washington for å jobbe med en 'våpenhvile' mellom Israel og Iran."

Trump kritiserte Macrons uttalelser som misforståtte og sa at hans retur til Washington hadde bredere motiver som ikke var relatert til en våpenhvile. I mellomtiden er spenningen fortsatt høy i Midtøsten, og Washington uttrykker fortsatt interesse for å få til en atomavtale med Teheran.