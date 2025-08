Trump beordrer atomubåter flyttet nærmere Russland

HQ

Det ser ut til at Moskva og Det hvite hus er i et farlig "chicken game", for etter uttalelser fra nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, har USAs president Donald Trump flyttet to atomubåter til "passende regioner".

Ifølge Sky News ba Medvedev den amerikanske presidenten om å huske at Moskva hadde atomvåpen som siste utvei, noe som fikk Trump til å poste på sosiale medier om disse "svært provoserende uttalelsene".

"Basert på de svært provoserende uttalelsene til Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i Den russiske føderasjonens sikkerhetsråd, har jeg beordret at to atomubåter skal plasseres i de aktuelle regionene, i tilfelle disse tåpelige og provoserende uttalelsene skulle være mer enn bare det", skrev Trump.

"Ord er svært viktige, og kan ofte føre til utilsiktede konsekvenser. Jeg håper at dette ikke blir et av disse tilfellene. Takk for oppmerksomheten dere har viet denne saken!"

"Vi var nødt til å gjøre det. Vi må bare være forsiktige," sa Trump om bevegelsen utenfor Det hvite hus. Dette skjer samtidig som spenningen mellom Russland og USA øker på grunn av Ukraina, ettersom Trump har gitt Moskva et ultimatum om å komme til enighet om en fredsavtale med Ukraina, ellers vil han innføre kraftige sanksjoner mot Russland.

Det er foreløpig uvisst om Moskva vil følge Trumps ordre, men fredssamtaler er på trappene i Istanbul.