Trump beordrer blokade av sanksjonerte oljetankere med tilknytning til Venezuela

Trump har beordret det han kalte en "total og fullstendig" blokade av alle sanksjonerte oljetankere som kommer inn i eller forlater Venezuela, noe som har ført til en kraftig opptrapping av USAs press på president Nicolás Maduro og økt frykten for en større konfrontasjon.

Trump kunngjorde tiltaket på sosiale medier, og beskyldte Venezuela for å bruke oljeinntekter til å finansiere narkotikahandel og annen kriminalitet, og lovet å utvide USAs militære tilstedeværelse i regionen. Ordren kommer etter at amerikanske styrker i forrige uke beslagla en oljetanker utenfor Venezuelas kyst, en hendelse som Caracas fordømte som "internasjonalt sjørøveri".

"Grotesk trussel" og "utvilsomt en krigshandling"

Venezuelas regjering fordømte blokaden som en "grotesk trussel" og en aggresjonshandling, mens det demokratiske kongressmedlemmet Joaquin Castro beskrev den som "utvilsomt en krigshandling" som Kongressen ikke har gitt tillatelse til.

Det er fortsatt uklart hvordan blokaden vil bli håndhevet, selv om USA nylig har sendt tusenvis av soldater og flere krigsskip, inkludert et hangarskip, til regionen. Oljemarkedene reagerte forsiktig, og prisene steg noe på grunn av bekymring for at Venezuelas eksport kan bli ytterligere forstyrret.

Tiltaket markerer det siste skrittet i Trumps stadig mer aggressive kampanje mot Maduro, som amerikanske tjenestemenn ikke bare har knyttet til narkotikabekjempelse, men også til bestrebelser på å tvinge Venezuelas leder fra makten.